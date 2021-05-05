Газизов рассказал о своем разговоре с Зинченко, состоявшемся после победы "Ман Сити" над "ПСЖ" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0). "Горожане" вышли в финал турнира, обыграв парижскую команду со счетом 4:1 по сумме двух встреч. Газизов сообщил, что пожелал Зинченко стать победителем нынешнего розыгрыша ЛЧ. По словам гендиректора "Уфы", в беседе Зинченко сообщил, что следит за выступлениями своей бывшей команды. Александр пожелал, чтобы уфимцы остались в РПЛ по итогам сезона.
"Переживал очень сильно за Зину. Сегодня ему позвонили, поговорили. Сказали, что в восторге от его игры. Он в очень хорошем настроении. Мы очень гордимся тем, что Зина играл за нас. Он же сказал, что следит за нами и желает, чтобы мы выполнили задачу остаться в РПЛ.
Саша доказывает, что труд — самое главное в футболисте. У меня в нем никогда сомнений не было, он выгрыз себе место, потому что очень целеустремленный. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. На "Уфу" это всё тоже положительно работает", - заявил Газизов.
Отметим, что в текущем сезоне Александр Зинченко провел за "Ман Сити" 28 матчей и сделал две результативные передачи.
Напомним, что за "Уфу" Зинченко выступал в 2015-2016 годах.
Источник: Чемпионат
Газизов: поговорил с Зинченко. Он пожелал нам остаться в РПЛ, мы ему - выиграть Лигу чемпионов
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о бывшем футболисте башкирской команды Александре Зинченко, ныне выступающем за "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images
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