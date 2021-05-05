Спортдир "Спартака" рассказал о критериях при выборе нового главного тренера красно-белых

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов рассказал о критериях при поиске нового главного тренера московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
"На мой взгляд, нужно подбирать тренера под философию клуба — доминирующий стиль, то, во что всегда играл "Спартак". Человек должен уметь работать под стрессом, уметь развивать молодежь. Рассматривали много критериев и сделали наш выбор", - приводит слова Попова "РБ-Спорт".

Напомним, что Доменико Тедеско, который на данный момент занимает пост главного тренера красно-белых, в декабре сообщил о своем решении не продлевать с клубом заканчивающийся в мае контракт и покинуть команду по окончании сезона по семейным обстоятельствам. Семья специалиста живет в Германии, и из-за коронавирусных ограничений он не может часто с ней видеться.

Ранее в "Спартаке" заявили, что клуб окончательно остановился на кандидатуре нового главного тренера, однако его имя пока не называется. По информации зарубежных СМИ, возглавить московскую команду могут Руди Гарсия, Леонарду Жардим или Руй Витория.

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Теги: Спартак Попов
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