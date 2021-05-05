"На мой взгляд, нужно подбирать тренера под философию клуба — доминирующий стиль, то, во что всегда играл "Спартак". Человек должен уметь работать под стрессом, уметь развивать молодежь. Рассматривали много критериев и сделали наш выбор", - приводит слова Попова "РБ-Спорт".
Напомним, что Доменико Тедеско, который на данный момент занимает пост главного тренера красно-белых, в декабре сообщил о своем решении не продлевать с клубом заканчивающийся в мае контракт и покинуть команду по окончании сезона по семейным обстоятельствам. Семья специалиста живет в Германии, и из-за коронавирусных ограничений он не может часто с ней видеться.
Ранее в "Спартаке" заявили, что клуб окончательно остановился на кандидатуре нового главного тренера, однако его имя пока не называется. По информации зарубежных СМИ, возглавить московскую команду могут Руди Гарсия, Леонарду Жардим или Руй Витория.
Спортдир "Спартака" рассказал о критериях при выборе нового главного тренера красно-белых
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов рассказал о критериях при поиске нового главного тренера московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
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