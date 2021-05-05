– Очень рада назначению Заремы Салиховой в совет директоров клуба "Спартака". Знаем не понаслышке, как она любит футбол и болеет за красно-белых. А вам, спартаковские болельщики, можно только позавидовать. Красивая и умная женщина всегда дополнительный стимул для команды и будущих побед, – написала Канделаки в своем Twitter-аккаунте.
Напомним, о изменениях в составе совета директоров "Спартака" стало известно 3 мая. В управляющий орган вошли Зарема Салихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна, и Юсуф Алекперов, сын президента компании "Лукойл" Вагита Алекперова. Сергей Михайлов, в свою очередь, покинул совет директоров.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. Следующую игру подопечные Доменико Тедеско проведут 10 мая с "Химками". Встреча пройдет на стадионе "Открытие Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Канделаки – о Салиховой в "Спартаке": знаем не понаслышке, как она любит футбол
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала вхождение Заремы Салиховой в совет директоров "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"
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