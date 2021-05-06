Азмун может стать одноклубником Алексея Миранчука

"Аталанта" проявляет интерес к нападающему "Зенита" и сборной Ирана Сердару Азмуну.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, 26-летний игрок рассматривается в качестве возможной замены форвардам Луису Муриэлю и Дувану Сапате, на которых есть устойчивый спрос со стороны ряда европейских топ-клубов после удачного сезона в клубе из Бергамо. Напомним, что за "Аталанту" также выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Трудовое соглашение Азмуна с "Зенитом" рассчитано до 30 июня 2022 года. Сообщается, что "Аталанта" готова заплатить петербургскому клубу за Сердара до 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги иранец провел 23 матча, отличившись в них 19-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 23 миллиона евро.

Источник: "Спорт-экспресс"

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Теги: Азмун Аталанта Серия А Зенит Миранчук Ал
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