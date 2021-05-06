В "Спартаке" сообщили, что вместе с Тедеско клуб покинет весь его тренерский штаб

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов заявил, что по окончании сезона команду покинет не только наставник красно-белых Доменико Тедеско, но и весь его тренерский штаб.
Фото: ФК "Спартак"
"Вместе с Тедеско после завершения сезона "Спартак" покинет и весь его штаб", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".

Напомним, что Тедеско в декабре 2020-го заявил о своем решении не продлевать с клубом заканчивающийся в мае контракт и покинуть команду по окончании сезона по семейным обстоятельствам. Семья специалиста живет в Германии, и из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, он не может часто с ней видеться.

Ранее в "Спартаке" сообщили, что клуб окончательно определился с кандидатурой нового главного тренера, но его имя и фамилия пока не называются. По информации зарубежных источников, возглавить красно-белых могут Руди Гарсия, Леонарду Жардим или Руй Витория.

"Спартак" по итогам 28-и туров Российской Премьер-Лиги занимает 2-е место, которое дает право на следующий сезон принять участие в Лиге чемпионов. Матч московского клуба против "Химок", который состоится 10 мая на "Открытие Банк Арене", станет для Тедеско последней домашней игрой к качестве тренера красно-белых.

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Теги: Спартак Тедеско
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