По информации источника, 29-летний игрок перейдёт в стан армейского клуба на правах свободного агента. Трудовое соглашение начнёт действовать с сезона-2021/22. Отмечается, что ради ЦСКА Заболотный отклонил предложение "Краснодара".
Напомним, что Антон является воспитанником красно-синих. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "Сочи" форвард принял участие в 25-и матчах, отметившись в них 9-ю забитыми мячами и 3-я результативными передачами.
Отметим, что в эти минуты Заболотный проводит матч против "Ротора".
Источник: "Чемпионат"
Источник: Заболотный подписал контракт с ЦСКА
ЦСКА подписал контракт с нападающим "Сочи" Антоном Заболотным.
Фото: РБК
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