Газизов заявил, что игра получилась непростой для "Уфы". Также он выделил вратаря уфимцев Александра Беленова, отразившего удар с пенальти в исполнении форварда "Зенита" Сердара Азмуна.
"Очень сложная игра была сегодня. В Уфу приехал чемпион с основным составом, не было только Дзюбы. "Зенит" – чемпион последних трех лет, этим все сказано. Нам было сложно, но ребята молодцы, выдержали натиск чемпиона, хоть на него ничего и не давило. Беленов – просто красавец, выдал шикарный матч, спас команду. Огромное ему спасибо! И ребятам огромное спасибо за игру", - сказал Газизов.
Отметим, что "Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. "Зенит", уже гарантировавший себе чемпионство, идет первым с 62 баллами в запасе.
Источник: Metaratings
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Газизов: Беленов - просто красавец, выдал шикарный матч. Огромное ему спасибо!
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал результат матча с "Зенитом" в 29-м туре РПЛ (0:0).
Фото: "Уфа"
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