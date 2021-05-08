В частности, Семак заявил, что иногда у его команды возникают проблемы с реализацией опасных моментов.
"Непросто было с точки зрения, прежде всего, психологии в этой игре. В конце первого тайма не забили пенальти, тем не менее, создали очень много хороших моментов. Жаль, что не смогли победить. Реализация иногда подводит", - отметил Семак.
Также тренер "Зенита" ответил на вопрос о том, почему не выпустил молодых игроков команды в стартовом составе, хотя матч не имел турнирного значения для петербуржцев.
"Мы всегда играем на победу — это раз. Мы играем и для себя — важно играть на победу в каждом матче, это вопрос уважения к самим себе и вопрос профессионализма", - сказал Семак.
Отметим, что "Зенит", уже гарантировавший себе чемпионство, возглавляет турнирную таблицу с 62 очками в активе. "Уфа" - на 14-м месте в таблице (22 очка).
Источник: Матч ТВ
Семак: "Зенит" всегда играет на победу. Это вопрос самоуважения и профессионализма
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о результате матча с "Уфой", прошедшего в рамках 29-го тура РПЛ (0:0).
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!