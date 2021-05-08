Гончаренко отметил, что в первом тайме "Краснодар" действовал неплохо, однако потом игра команды ухудшилась. Также тренер "быков" заявил, что его команде требуется обновление, чтобы вновь выйти на высокий уровень.
"В первом тайме неплохо действовали, по делу повели в счете, однако затем снизили уровень игры и часто теряли мяч. С выходом Рондона "армейцы" часто вываливались на нашу защиту.
У меня много ярких воспоминаний от работы в ЦСКА, приятно сюда вернуться, здесь всё знакомо, но сейчас моя команда — "Краснодар". Жизнь ускорялась, надо перерабатывать очень много информации, нет времени оглядываться на прошлое. "Краснодар" — очень хорошая команда и нам нужно обновление для возвращения на уровень, присущий нашему клубу", - заявил Гончаренко.
Отметим, что "Краснодар" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России (38 очков). ЦСКА пребывает на шестом месте в таблице (50 очков).
Источник: Матч ТВ
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Гончаренко: "Краснодар" - очень хорошая команда, но нам нужно обновление
Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от ЦСКА в игре 29-го тура российской Премьер-Лиги (1:3).
Фото: ЦСКА
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