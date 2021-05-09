Червиченко заявил, что "Спартак", возможно, потеряет очки в матче с "Химками". Также он рассказал, что может помешать "красно-белым" добиться успеха в игре с подмосковной командой.
"Будет хорошая битва. Не факт, что "Спартак" выиграет, хотя, конечно, должен. "Химкам" ничего не нужно, кроме возможных бонусов, которые им могут пообещать за победу или ничью. Ну и просто показать хорошую игру для возможных спонсоров. Также показать, что руководители приняли правильное решение, дав команде возможность играть в РПЛ в этом году.
А у "Спартака" могут быть два отрицательных момента: или шапкозакидательское настроение, за что уже наказала "Уфа", или, наоборот, — перенапряжение и мандраж, поскольку ошибаться нельзя. Тем более что "Химкам" надо еще раз доказать то, что они не являются фарм-клубом, как показала "Уфа", - сказал Червиченко.
Отметим, что матч "Спартак" - "Химки" пройдет завтра, 10 мая. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
"Спартак" пребывает на третьем месте в турнирной таблице РПЛ (53 очка). "Химки" - на восьмом месте (44 очка).
Источник: Чемпионат
Червиченко: у "Спартака" сейчас зеленый свет, чтобы попасть в Лигу чемпионов
Червиченко: "Химкам" нужно доказать, что они не являются фарм-клубом "Спартака"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче "красно-белых" с "Химками" в 29-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
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