По данным источника, именно мнение нового главного тренера "красно-белых" станет определяющим в вопросе продолжения карьеры Бакаева.
Возможно, Бакаев перейдет в "Динамо". Отмечается, что переговоры по потенциальному трансферу ведутся. Все стороны не против осуществления сделки.
При этом, если новый наставник "Спартака" будет рассчитывать на Бакаева, игрок может остаться в клубе. Если же новый тренер "красно-белых" даст понять, что не видит в Зелимхане одного из ключевых игроков команды, хавбек, вероятно, перейдет в "Динамо".
Контракт Бакаева со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в шесть миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Бакаев провел 23 матча, забил один гол и сделал шесть результативных передач.
Отметим, что основным претендентом на пост наставника "Спартака" считается португалец Руй Витория. По данным СМИ, этот специалист уже договорился о сотрудничестве с клубом.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Руй Витория договорился о сотрудничестве со "Спартаком" и уже ищет жилье в Москве
Источник: судьбу Бакаева в "Спартаке" решит новый наставник команды
Судьбу полузащитника Зелимхана Бакаева в "Спартаке" решит новый главный тренер "красно-белых".
Фото: "Спартак"
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