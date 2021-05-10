Футболист подтвердил, что рассчитывает на переход в один из клубов АПЛ.
"Конечно, переход в клуб АПЛ будет шагом вперёд. Но пока моя цель - закончить сезон со "Спартаком", успешно выступить на чемпионате Европы. Только потом уже можно будет что-то решать. У меня есть агент, он занимается всеми такими вопросами. И он сообщит, если будет что-то по трансферу. Мне же нужно, чтобы голова не была занята посторонними мыслями", - цитирует Крала Sport.cz.
Крал: переход в клуб АПЛ будет шагом вперёд, но пока моя цель - закончить сезон со "Спартаком"
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал в интервью чешским СМИ рассказал о своих планах.
Фото: ФК "Спартак"
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