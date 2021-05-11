Федун прокомментировал избиение директора "Спартака" Фетисова

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал инцидент с директором по связям с общественностью клуба Антоном Фетисовым.
Фото: ФК "Спартак"
"Я знаю, что у него серьезная черепно-мозговая травма, возбуждено уголовное дело. Мы надеемся, что виновные будут найдены. Есть ли связь с профессиональной деятельностью - пока непонятно. Но такую версию мы тоже не исключаем.

Сотрудничает ли клуб со следствием? Я не занимаюсь операционной деятельностью", - цитирует Федуна "РБК-Спорт".

Ранее стало известно, что глава пресс-службы красно-белых Антон Фетисов получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу в результате участия в уличном конфликте. Факт нападения на сотрудника клуба подтвердил пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин.

Сегодня в сети появилось видео конфликта, в котором получил тяжелые травмы медиадиректор "Спартака" Антон Фетисов.

Опубликовано видео избиения руководителя пресс-службы "Спартака" Фетисова

Источник: стали известны подробности избиения медиадиректора "Спартака" Фетисова

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Теги: Федун Спартак Фетисов
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