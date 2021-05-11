"Спартак" подтвердил расторжение контракта с Гулиевым

Полузащитник Аяз Гулиев покидает московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"ФК "Спартак-Москва" и полузащитник Аяз Гулиев расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

24-летний игрок покидает "красно-белых" в статусе свободного агента. Желаем нашему воспитаннику успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в заявлении на официальном сайте "Спартака".

Напомним, что Аяз Гулиев является воспитанником академии "Спартака". Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. В составе "Спартака" у Гулиева 26 матчей и один забитый гол. В прошлом сезоне он провел 11 матчей за "красно-белых". В нынешнем сезоне Гулиев не провел ни одного официального матча за "Спартак".

С января по июнь 2018 года он играл за "Ростов" на правах аренды. В июле 2018 года ростовский клуб выкупил контракт игрока за 500 тыс евро.

Но, спустя полгода "Спартак" вернул игрока, выплатив компенсацию в 1 млн евро.

За "Ростов" Гулиев провел 21 матч, забил один гол и отдал четыре результативных передачи.

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Теги: Спартак Гулиев
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