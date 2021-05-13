Лисакович объяснил причины успешных выступлений "Локомотива" весной

Лисакович отметил, что весной команда существенно прибавила по сравнению с предыдущей частью сезона, поскольку хорошо подготовилась на сборах.
"В чем причина успехов "Локомотива" после зимней паузы? Не знаю, готовились хорошо. Знали, что мы находились на плохом месте. Была Лига чемпионов, много футболистов вылетело вследствие травм в первой половине сезона, много молодых ребят было. Мы старались, как могли, однако не получилась игра. Точнее, не всегда получалось. График был очень сложный. Потом мы проанализировали все, съездили на сборы, подготовились и теперь такой результат", - заявил Лисакович.
Напомним, что накануне "Локомотив" стал обладателем Кубка России, победив в финале турнира "Крылья Советов" со счетом 3:1.
В таблице российской Премьер-Лиги "Локо" пребывает на третьем месте за тур до конца чемпионата. В активе команды Марко Николича 53 очка. От идущего вторым "Спартака" "Локомотив" отделяют три балла.
Источник: Спорт-Экспресс
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Форвард "Локомотива" Виталий Лисакович высказался о результатах команды после зимней паузы.
Фото: "Чемпионат"
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