По информации источника, бело-голубые планируют активировать опцию выкупа контракта 28-летнего уругвайца за 1,5 млн евро. "Динамо" хочет подписать с игроком долгосрочное трудовое соглашение.
Отмечается, что 14 мая агент Варелы прилетит в Россию, чтобы обсудить с руководством московского клуба условия личного контракта для своего клиента.
При этом сообщается, что интерес к Гильермо проявляют еще два российских клуба, однако с высокой долей вероятности он продолжит карьеру в "Динамо".
В нынешнем сезоне РПЛ Варела провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями.
Источник: Eurostavka
Источник: "Динамо" хочет выкупить Варелу
Московское "Динамо" намерено выкупить арендованного у "Копенгагена" защитника Гильермо Варелу.
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!