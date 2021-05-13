- Будут ли эксперименты с составом в связи с тем, что матч с ЦСКА не будет иметь турнирного значения? Да, мы понимаем турнирное положение, но экспериментировать с составом мы не намерены. У нас в планах закончить сезон с 50 очками. За последние 10 лет только раз "Динамо" набирало больше очков, - передает слова Шварца Sport24.
В матче 30 тура Российской премьер-лиги "Динамо" принимает на своем поле ЦСКА. Бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице с 47 очками после 29 игр и утратили шансы на попадание в еврокубки. "Армейцы" находятся на шестой строчке с 50 очками и могут подняться в зону Лиги конференции в случае поражений "Рубина" от "Ротора" или "Сочи" от "Химок".
Шварц: в матче "Динамо" с ЦСКА экспериментов с составом не будет. Наша цель - 50 очков
Фото: РПЛ
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