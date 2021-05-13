По сведениям источника, вероятно, "Локомотив" выкупит Тикнизяна у "армейцев". Изначально "железнодорожники" предлагали за игрока 1,5 миллиона евро. Однако в итоге стороны близки к соглашению на отметке в два миллиона евро.
Отметим, что контракт Тикнизяна с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний Тикнизян провел 27 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
ЦСКА занимает шестое место в таблице чемпионата России (50 очков). "Локомотив" - третий (53 очка).
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Локомотив" и ЦСКА согласовали сумму трансфера Тикнизяна
Фото: "РБ Спорт"
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