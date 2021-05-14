Широков отметил, что "Локомотиву" помогло выдать победную серию весной везение. По его словам, у команды нет поставленной игры в нападении.
"Серия из 11 победных матчей была фартом, и когда он закончится — на чем дальше ехать? Есть неплохие исполнители, но поставленной игры в атаке нет. Они, не создавая, забивают. Когда-то это кончится. Давно не видел в их исполнении позиционной атаки, которая бы завершилась голом", - сказал Широков.
Напомним, что ранее "Локомотив" стал победителем Кубка России, обыграв в финале "Крылья Советов" (3:1). В турнирной таблице РПЛ "Локо" пребывает на третьем месте с 53 очками в активе.
Источник: РБ Спорт
Широков: победная серия "Локомотива" была фартом. У команды нет поставленной игры в атаке
Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал последние выступления "Локомотива".
Фото: Global Look Press
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