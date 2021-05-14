Алаев отметил, что Россия - флагман мирового футбола на данный момент. По его словам, РФС проводит различные турниры даже в это непростое время, когда в других странах соревнования запрещены из-за пандемии коронавируса.
"Российский футбол в данный момент является флагманом мирового футбола. Мы пытались найти конкурента и думали, кто еще проводит все соревнования. Если смотреть глобально, Российский футбольный союз в это тяжелое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу. На нас смотрят с завистью, поскольку во многих странах запрещены турниры и даже тренировки", - сказал Алаев.
Источник: Р-Спорт
Алаев: Россия на данный момент - флагман мирового футбола
Генеральный секретарь РФС, президент ФНЛ Александр Алаев поделился мнением о роли российского футбола в мире.
Фото: РИА Новости
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