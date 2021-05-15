О тяжелой болезни Гулиева сообщает "Чемпионат", ссылаясь на два источника, несвязанные друг с другом.
"Болезнь такая, что непонятно, откуда берется. Но это легкие - он уже летом даже тренироваться не мог", - сказал источник.
Напомним, что Аяз Гулиев является воспитанником академии "Спартака". Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. Во вторник, 11 мая, "красно-белые" и Гулиев расторгли трудовой договор по соглашению сторон. В составе "Спартака" у Гулиева 26 матчей и один забитый гол. В прошлом сезоне он провел 11 матчей за "красно-белых". В нынешнем сезоне Гулиев не провел ни одного официального матча за "Спартак".
С января по июнь 2018 года он играл за "Ростов" на правах аренды. В июле 2018 года ростовский клуб выкупил контракт игрока за 500 тыс евро.
Но, спустя полгода "Спартак" вернул игрока, выплатив компенсацию в 1 млн евро.
СМИ: Гулиев длительное время не играл за "Спартак" из-за болезни легких
Полузащитник Аяз Гулиев, недавно расторгнувший контракт со "Спартаком", с лета прошлого года восстанавливался от болезни легких.
Фото: ФК "Спартак"
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