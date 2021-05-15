Напомним, что 23-летний футболист из Буркина-Фасо ранее защищал цвета "Урала" и "Тамбова". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провел 25 матчей в составе "Химок", отличившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 350 тысяч евро.
"Химки" перед заключительным туром чемпионата России занимают 8-е место, набрав 44 очка. "Ахмат" располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 39 зачетных баллов.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: нападающий "Химок" Конате станет игроком "Ахмата"
Форвард "Химок" Мохамед Конате летом перейдёт в грозненский "Ахмат".
Фото: ФК "Химки"
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