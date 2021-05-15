Караваев сообщил, что молодые футболисты "Зенита" называют Жиркова по имени, несмотря на значительную разницу в возрасте.
"Называют ли молодые игроки Жиркова по отчеству? Нет, только Юра. В команде как можно по отчеству? Когда я приходил в ЦСКА, у нас с Игнашевичем существенная разница в возрасте была. Я к нему тоже обращался — Сергей или даже Серый. И Саша Анюков только теперь Геннадич, потому что тренером стал", - сказал Караваев.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Жирков провел 14 матчей и сделал две результативные передачи. Караваев в текущем розыгрыше чемпионата России принял участие в 24 матчах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Напомним, что "Зенит" досрочно оформил чемпионство в РПЛ. Сегодня, 16 мая, петербуржцы сыграют с "Тамбовом" на выезде в матче заключительного тура чемпионата. Встреча начнется в 14.00 мск.
Источник: Спорт-Экспресс
Караваев сообщил, как молодые футболисты "Зенита" обращаются к Жиркову
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, как молодые игроки "сине-бело-голубых" обращаются к своему 37-летнему партнеру по команде Юрию Жиркову.
Фото: "Зенит"
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