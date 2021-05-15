Согласно данным источника, Мухин не хотел уходить из "Локомотива". Его все устраивало в клубе, игроку нравилось работать с главным тренером "железнодорожников" Марко Николичем. Однако в итоге полузащитник все же решил перейти в ЦСКА, поскольку "Локомотиву" не удалось договориться с ним о новом контракте. При этом руководство "Локо" не слишком активно вело переговоры с Мухиным насчет продления соглашения.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Мухин договорился с ЦСКА о пятилетнем контракте. Отмечалось, что сумма трансфера составит 15 миллионов рублей.
Источник: Чемпионат
Источник: полузащитник "Локомотива" Мухин согласовал 5-летний контракт с ЦСКА
Названа причина, по которой Мухин решил перейти из "Локомотива" в ЦСКА
Хавбек "Локомотива" Максим Мухин, ранее согласовавший контракт с ЦСКА, решил сменить клуб, поскольку руководство "железнодорожников" медленно вело с ним переговоры по новому контракту.
Фото: "Локомотив"
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