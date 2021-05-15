По информации источника, сторона 19-летнего игрока согласовала с армейским клубом трудовое соглашение на пять лет – до конца сезона-2025/26.
Сообщается, что сумма трансфера составит 15 млн рублей, которые прописаны в контракте Мухина с "железнодорожниками" в качестве отступных.
Напомним, что Максим является воспитанником самарского футбола. В текущем сезоне в составе "Локомотива" опорный хавбек провел 21 матч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт Мухина с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2022 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 млн евро.
Источник: Eurostavka
СМИ: полузащитник "Локомотива" Мухин может перейти в ЦСКА
Источник: полузащитник "Локомотива" Мухин согласовал 5-летний контракт с ЦСКА
Полузащитник "Локомотива" Максим Мухин продолжит карьеру в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
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