Источнику стали известны детали нового предложения контракта от "Локомотива" Николичу

Московский "Локомотив" не оставляет попыток заключить новое соглашение с главным тренером команды Марко Николичем.
Фото: ФК "Локомотив"
Сообщается, что руководство "железнодорожников" готовит сербскому специалисту контракт с постепенно увеличивающейся зарплатой до 1,6 млн евро за сезон. Таким образом, Николич может приблизиться к уровню заработной платы Юрия Семина.

Напомним, ранее Николича не устроили условия контракта, который ему предложил действующий клуб.

Николич тренирует "Локомотив" с лета прошлого года. В прошлом году клуб закончил чемпионат России на втором месте. В нынешнем сезоне москвичи идут на третьей строчке турнира, набрав 53 очка в 29 турах. В финале Кубка страны "Локомотив" обыграл "Крылья Советов".

Источник: "РБ-Спорт".

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Теги: Локомотив Николич
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