По сведениям, 38-летний тренер является главным претендентом на эту роль.
Вчера Кержаков объявил о своем уходе из "Томи" как раз после матча с "Нижним Новгородом".
Нижегородцы напрямую пробились в чемпионат России с третьего места в ФНЛ, так как занявший второе место "Оренбург" не получил лицензию для участия в высшем дивизионе страны.
В двух прошедших матчах ФНЛ "Нижним Новгородом" руководил исполняющий обязанности главного тренера Антон Хазов, который возглавил команду после ухода Роберта Евдокимова.
Источник: "Матч ТВ".
Александр Кержаков покинул пост главного тренера "Томи"
Источник: Кержаков — главный претендент на пост главного тренера "Нижнего Новгорода"
Российский специалист Александр Кержаков, вероятно, поведет "Нижний Новгород" в их первый сезон в Премьер-лиге.
Фото: РИА Новости
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