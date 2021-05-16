Также он отметил, что встречу волгоградской команды с казанским "Рубином" (1:1) тоже следовало перенести.
"Ситуация из ряда вон, спортивный принцип не соблюден. Идет борьба за выживание, и все должны начинать в одно время. Ребята поставили градусник на солнце в Уфе, подождали, пока мы сыграем, и спокойно начали свой матч. Значит, и наш матч нужно было переносить. Подождали бы мы до четырех часов, до шести - ничего страшного. Это просто недоразумение. Где спортивный принцип? У меня основной это вопрос к лиге.
С этим нужно разбираться. Просто похоронили нашу команду сегодня, это какой-то цирк. У нас получается, какая-то лига приколов? Возмущению нет предела, убили нашу команду. Нам говорят, что надо играть в одно время и соблюдать спортивный принцип. Давайте соблюдать! Мы выходим играть и видим по телевизору, что в Уфе команды не выходят.
Понятно, что поставь градусник в тени – одна будет температура, на солнце – другая. За дураков нас совсем держите? Это скандальная ситуация, такого быть не должно. Еще большой вопрос, был ли пенальти в наши ворота на последних минутах. Хочу поблагодарить свою команду за сезон, показали характер, сделали все возможное, настоящие мужики, в конце не повезло", - приводит слова генерального директора "Ротора" "Р-Спорт".
Напомним, что встреча "Уфы" и тульского "Арсенала" была перенесена с 14-00 на 16-00 по Москве из-за высокой температуры. "Ротор" вылетит из РПЛ, если команда из Башкортостана наберет хотя бы одно очко в игре с "оружейниками".
Гендиректор "Ротора" Рекечинский: просто похоронили нашу команду, это какой-то цирк
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский обвинил РПЛ в нарушении регламента при переносе времени начала матча 30-го тура чемпионата России "Уфа" — "Арсенал".
Фото: ФК "Ротор"
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