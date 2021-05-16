Семин: спокоен ли я за будущее "Локомотива" с Николичем? Нет, я не спокоен

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о будущем "железнодорожников" под руководством главного тренера Марко Николича.
Фото: "Локомотив"
Семин заявил, что не может быть спокоен за будущее "Локомотива" с Николичем. Также он раскритиковал сербского наставника "Локо" за тактику на матч с "Ред Булл Зальцбург" в групповом раунде Лиги чемпионов.

"Спокоен ли я за будущее "Локомотива" с Николичем? Я не знаю, не могу сказать. Нет, я не спокоен. Как с "Зальцбургом" — важный матч, правильно? Ты выходишь в Лигу Европы, ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?" - сказал Семин.

Отметим, что Николич возглавил "Локо" в июне минувшего года, сменив Семина на посту наставника команды. В сезоне-2020/21 "железнодорожники" под руководством сербского тренера выиграли Кубок России и заняли третье место в РПЛ.

Напомним, что в групповом раунде текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Локомотив" занял последнее место в своем квартете, набрав три очка. В матче, о котором упомянул Семин, "Локо" проиграл "Зальцбургу" со счетом 1:3. Встреча прошла в пятом туре группового этапа ЛЧ.

Источник: Матч ТВ

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Семин Николич Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Источник: Пиняев может подписать контракт с "Барселоной", на игрока также претендует "Зенит" 1
Айртон опубликовал фото из раздевалки "Спартака" после матча с "Ахматом" 1
Семин - о выступлении "Локо" в сезоне-2020/21: была хорошая серия побед, но были и просто провальные матчи
Семин: спокоен ли я за будущее "Локомотива" с Николичем? Нет, я не спокоен 3
Пиняев попрощался с "Чертаново", он может продолжить карьеру в "Химках" 1
Зидан прокомментировал информацию о том, что он сообщил игрокам "Реала" об уходе
Источник: Газизов может покинуть "Уфу", им интересуется ЦСКА 4
Червиченко: о вреде гегемонии «Зенита» говорят московские команды, которые привыкли быть чемпионами, а теперь им обидно 2 эксклюзив
Червиченко: когда наши арбитры получают по мягкому месту, они сразу показывают, что умеют судить идеально 1 эксклюзив
"Атлетико" на 2 очка опережает "Реал" за тур до конца чемпионата Испании
Кирьяков: ЦСКА должен винить только сам себя за то, что решился на такой авантюрный шаг, как приглашение Олича 3 эксклюзив
Кирьяков: "Ахмат" дал бой "Спартаку" и заставил "красно-белых" понервничать 1 эксклюзив
"ПСЖ" разгромил "Реймс" и сократил отставание от лидера Лиги 1 до одного очка
Болельщики "Ротора" обратились к Дюкову по поводу матча "Уфа" - "Арсенал" 14
Гол и результативный пас Головина помогли "Монако" обыграть "Ренн" 4
"Барселона" впервые за 13 лет осталась без чемпионства в двух сезонах подряд
Черданцев: Мухин отстранен от состава "Локомотива" за контрактные истории с другим клубом 1
Головин отдал результативный пас и забил гол в первом тайме матча с "Ренном" (видео) 3
Плутник: "Локо" заинтересован в сохранении Николича на долгие годы 1
Гильерме стал лучшим вратарем РПЛ по числу матчей на ноль
Каррера поздравил "Спартак" с выходом в Лигу чемпионов 7
Бышовец: в нашем чемпионате нет цельного соревновательного периода. Нужна система "весна-осень" 8 эксклюзив
Бышовец: думаю, что решение по «Оренбургу» и «Алании» - правильное 4 эксклюзив
Бышовец: ЦСКА рисковал с приходом неопытного Олича, которому пришлось решать проблемы при дефиците времени эксклюзив
Петржела: "Спартак" не пройдет в групповой этап Лиги чемпионов 13
Лепехин - о непопадании ЦСКА в еврокубки: видимо, придется "армейцам" как-то заново комплектоваться 2 эксклюзив
Лепехин: "Спартак" и "Локомотив" в равной степени заслуживали места в Лиге чемпионов 1 эксклюзив
Гамула подвел итоги 30-го тура чемпионата России 1 эксклюзив
Бышовец: на окончательные места "Спартака" и "Локомотива" в чемпионате повлияло поражение "Локо" от "Зенита" эксклюзив
Николич: я остаюсь в "Локомотиве" 1
Все новости
-