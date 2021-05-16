Семин заявил, что не может быть спокоен за будущее "Локомотива" с Николичем. Также он раскритиковал сербского наставника "Локо" за тактику на матч с "Ред Булл Зальцбург" в групповом раунде Лиги чемпионов.
"Спокоен ли я за будущее "Локомотива" с Николичем? Я не знаю, не могу сказать. Нет, я не спокоен. Как с "Зальцбургом" — важный матч, правильно? Ты выходишь в Лигу Европы, ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?" - сказал Семин.
Отметим, что Николич возглавил "Локо" в июне минувшего года, сменив Семина на посту наставника команды. В сезоне-2020/21 "железнодорожники" под руководством сербского тренера выиграли Кубок России и заняли третье место в РПЛ.
Напомним, что в групповом раунде текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Локомотив" занял последнее место в своем квартете, набрав три очка. В матче, о котором упомянул Семин, "Локо" проиграл "Зальцбургу" со счетом 1:3. Встреча прошла в пятом туре группового этапа ЛЧ.
Источник: Матч ТВ
Семин: спокоен ли я за будущее "Локомотива" с Николичем? Нет, я не спокоен
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о будущем "железнодорожников" под руководством главного тренера Марко Николича.
Фото: "Локомотив"
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