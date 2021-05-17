Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА и заявил, что клуб намерен проделать серьезную работу, чтобы исправить ситуацию. Также он поблагодарил фанатов ЦСКА за поддержку в минувшем сезоне.
"Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу. И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!" - сказал Гинер.
Отметим, что ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице по итогам минувшего розыгрыша РПЛ (50 очков). "Армейцы" впервые за 20 лет не выступят в еврокубках.
Источник: Спорт-Экспресс
Гинер принес извинения болельщикам ЦСКА за провальный сезон
Президент ЦСКА Евгений Гинер принес извинения болельщикам команды за неудачный сезон.
Фото: РИА Новости
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