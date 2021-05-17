Как сообщает источник, "Ростов" планирует укрепить позицию левого защитника, в том числе по причине того, что ростовчане не продлевают соглашение с норвежским футболистом Хайтамом Алесами.
Защитник Игорь Калинин полтора года выступал на правах аренды за "Урал". Права на игрока принадлежат московскому "Динамо". В текущем сезоне Калинин провел 24 матча во всех турнирах, на его счету один гол и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 600 тыс евро.
"Ростов" в заключительном туре Российской Премьер-лиги на своем поле уступил "Краснодару" (1:3). Команда Карпина заняла в турнирной таблице 9-е место, набрав 43 очка.
Источник: РБ Спорт
Источник: защитник Калинин перейдет в "Ростов"
Защитник "Урала" Игорь Калинин в ближайшее время должен перейти в "Ростов".
Фото: эфир "Матч ТВ"
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