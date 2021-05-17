Наставник ЦСКА Ивица Олич примет участие в Чемпионате Европы-2020, который начнется в июне 2021 года, руководство красно-синих дало на это согласие, сообщил футбольный агент Деян Йоксимович.
- Ивицу отпустили в сборную. Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать, - передает слова Йоксимовича РИА Новости.
ЦСКА под руководством Олича, принявшего команду в конце марта, финишировал в чемпионате России на шестом месте. Сборная Хорватии сыграет на ЧЕ-2020 в группе с национальными командами Англии, Чехии и Шотландии.
Олич войдет в штаб сборной Хорватии на Евро-2020
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич войдет в состав тренерского штаба сборной Хорватии на период Чемпионата Европы-2020.
Фото: "Чемпионат"
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