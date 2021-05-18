Айдамиров сообщил, что Тимофеев и Мелкадзе знают о желании руководства "Ахмата" сохранить их в составе команды. По его словам, ситуация прояснится после того, как футболисты поговорят с руководством "Спартака". При этом пока "Ахмат" и "Спартак" не вели переговоры насчет того, чтобы игроки остались в грозненской команде, заявил Айдамиров.
"О пожеланиях со стороны "Ахмата" Тимофеев и Мелкадзе в курсе. Всё решится после того, как ребята переговорят с руководством "Спартака", а потом будем общаться. Они хотят остаться в "Спартаке", а о наших пожеланиях, повторюсь, они в курсе. Большого секрета в наших пожеланиях нет.
Мы тоже общались со "Спартаком" и решили переговорить по окончании сезона. РПЛ закончилась и все вроде как выдохнули, но пока никаких контактов не было с ними", - сказал Айдамиров.
Источник: Чемпионат
Официально: Конате перешел в "Ахмат"
"Ахмат" намерен сохранить в команде игроков "Спартака" Мелкадзе и Тимофеева
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб намерен сохранить футболистов "Спартака" Георгия Мелкадзе и Артема Тимофеева, выступавших за грозненцев на правах аренды.
Фото: "Ахмат"
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