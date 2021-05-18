СМИ: вратарь ЦСКА Помазун может продолжить карьеру в одном из европейских топ-чемпионатов

Голкипер ЦСКА Илья Помазун может перейти в клуб европейского топ-чемпионата.
Фото: ФК "Урал"
Как сообщает источник, у Помазуна есть предложения из-за рубежа, они могут быть оформлены в ближайшее время. Отмечается, что интерес к голкиперу есть у трех клубов испанской Ла Лиги и четырех команд французской Лиги 1.

Руководство ЦСКА понимает, что вратарь его потенциала должен иметь игровую практику, поэтому препятствовать уходу Помазуна не будут.

"Илья хочет попробовать свои силы в Европе, он готов пойти на снижение зарплаты", - добавил источник.

Напомним, что вратарь Илья Помазун является воспитанником ЦСКА. Сезон Российской Премьер-лиги он начал в екатеринбургском "Урале", в составе которого он провел 17 матчей и в 5 играх не пропустил ни одного мяча. В феврале он вернулся в состав армейской команды. За ЦСКА он в сезоне 2020/2021 сыграл в двух матчах против "Локомотива" (0:2) и "Ахмата" (2:0). Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.

Источник: Sport24

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Теги: Помазун ЦСКА
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