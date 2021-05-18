Как сообщает источник, руководство РЖД и московского "Локомотива" ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде стадиона "Лужники" на 49 лет. Отмечается, что "железнодорожники" намерены начать сезон 2021/2022 в "Лужниках". Вероятность того, что стороны договорятся, велика. В данный момент идет обсуждение последних деталей.
Сегодня в телеграм-канале Baza было опубликовано письмо генерального директора РЖД Олега Белозёрова на имя мэра столицы Сергея Собянина, где говорится, что нынешнему стадиону железнодорожников требуется серьёзный ремонт. Если клубу передадут "Лужники", то "РЖД Арена" будет снесена.
"Локомотив" в последнем матче сезона обыграл на своем поле "Урал" (1:0). Команда Николича набрала 56 очков и финишировала на третьем месте в таблице Российской Премьер-лиги. Ранее "железнодорожники" стали обладателями Кубка России и сыграют в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы.
Свои домашние матчи "Локомотив" проводит на "РЖД Арене". Стадион был открыт в 2002 году, а реконструирован в 2017. "РЖД Арена" вмещает 27320 зрителей.
Источник: Чемпионат
Источник: в Москве могут снести стадион "Локомотива". Со следующего сезона клуб будет играть в "Лужниках"
Источник: "Локомотив" намерен арендовать "Лужники" на 49 лет и начать там следующий сезон
Руководство московского "Локомотива" планирует начать следующий сезон в РПЛ в "Лужниках".
Фото: "Getty Images"
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