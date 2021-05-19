"По Максиму Мухину вопрос решен в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА", - приводит слова Филатова ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что Мухин может продолжить карьеру в московском ЦСКА, который готов предложить игроку 5-летний контракт.
Напомним, что Максим является воспитанником самарского футбола. В текущем сезоне в составе "Локомотива" опорный хавбек провел 21 матч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт Мухина с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2022 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 млн евро.
Также 19-летний футболист в этом году дебютировал в составе сборной России. Он принял участие в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словении (2:1).
Источник: Мухин проходит медосмотр для ЦСКА
Источник: полузащитник "Локомотива" Мухин согласовал 5-летний контракт с ЦСКА
В "Локомотиве" сообщили, что Мухин подписал контракт с ЦСКА
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов сообщил, что полузащитник железнодорожников Максим Мухин подписал контракт с ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
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