Как сообщает источник, ЦСКА и Набабкин приняли решение не продлевать контракт, который истекает 30 июня 2021 года.
Защитник Кирилл Набабкин перешел в ЦСКА в 2009 году из ФК "Москва". В нынешнем сезоне он провел за "армейцев" только 3 матча в Российской Премьер-лиге, большую часть сезона он пропустил из-за травм. Всего за ЦСКА у 34-летнего футболиста 252 матча, 4 забитых гола и 10 результативных передач. Также Набабкин провел 5 матчей в составе сборной России. Портал Transfermarkt оценивает Кирилла Набабкина в 400 тыс евро.
ЦСКА завершил сезон в РПЛ на 6-м месте, набрав в 30-ти матчах 50 очков. Армейский клуб впервые за 20 лет финишировал в чемпионате России вне зоны еврокубков.
Источник: Sport24
СМИ: Набабкин покинет ЦСКА этим летом
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин покинет армейский клуб по окончании контракта.
Фото: ПФК ЦСКА
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