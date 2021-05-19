"Я знаю, что никаких противоречий для подписания контракта нет. Парень, в принципе, сам хочет остаться, тренер хочет его видеть в команде. Пока контракт не подписан", - заявил Филатов.
В текущем сезоне Рифат Жемалетдинов провел в составе "Локомотива" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. За "железнодорожников" он выступает с июля 2018 года. Всего за московский клуб он сыграл в 87 матчах и забил 9 мячей. Контракт Жемалетдинова истекает 30 июня 2021 года.
"Локомотив" в последнем матче сезона обыграл на своем поле "Урал" (1:0). Команда Николича набрала 56 очков и финишировала на третьем месте в таблице Российской Премьер-лиги. Ранее "железнодорожники" стали обладателями Кубка России и сыграют в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы.
Источник: ТАСС
"Локомотив" намерен сохранить Жемалетдинова в составе
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов высказался о ситуации с контрактом полузащитника Рифата Жемалетдинова.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!