Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос СМИ о тройке лучших игроков РПЛ минувшего сезона. На первое место покидающий клуб наставник красно-белых поставил всю свою команду. Вторую позицию Тедеско отдал вингеру "Рубина" Хвиче Квкарацхелии, а третью - атакующему полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.
Отметим, что в суммарном голосовании такой ход главного тренера не принес никакой пользы игрокам "Спартака" - 3 очка, положенные за первое место в чьем-либо ответе, не получил ни один из них.
Источник: "Чемпионат"
Тедеско поставил всю команду "Спартак" на первое место в опросе СМИ о лучших игроках сезона
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в опросе по итогам чемпионата назвал лучшим игроком сезона всю свою команду.
Фото: ФК "Спартак"
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