32-летний форвард "Зенита" Артем Дзюба стал победителем опроса о лучших игроках сезона, который был проведен СМИ среди наставников клубов РПЛ, их капитанов, болельщиков и журналистов издания. Дзюба стал лучшим игроком по версии капитанов команд и журналистов, а также при подведении средней оценки.
Главные тренеры клубов РПЛ лучшим игроком назвали нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, который стал вторым в общем зачете. Болельщики выбрали лучшим форварда "Спартака" Джордана Ларссона, ставшего при подведении средней оценки лишь шестым.
В пятерку лучших по общему баллу помимо Дзюбы и Азмуна вошли также полузащитники Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА) и Хвича Кварацхелия ("Рубин").
Источник: "Чемпионат"
Дзюба стал лучшим игроком сезона по итогам опроса СМИ, Азмун выиграл голосование тренеров, Ларссон - болельщиков
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим футболистом минувшего сезона по итогам опроса СМИ среди главных тренеров, капитанов команд, журналистов и болельщиков.
Фото: ФК "Зенит"
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