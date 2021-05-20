— Англия, безусловно, интересна, но лично ко мне никто не подходил и ничего не говорил. Поэтому, я не могу с точностью утверждать, что данная информация правдива — цитируют Сафонова РИА Новости.
Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему вратарю со стороны английского "Брайтона".
В нынешнем сезоне Сафонов провел 28 матчей во всех турнирах, пропустил 45 голов и пять раз сыграл "на ноль". Контракт Сафонова с "Краснодаром" истекает летом 2023 года.
Сафонов прокомментировал интерес со стороны английского "Брайтона"
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны "Брайтона".
Фото: ФК "Краснодар"
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