По данным источника, в услугах 22-летнего игрока заинтересован главный тренер команды из Башкортостана Алексей Стукалов, знакомый с футболистом по совместной работе в "Велесе".
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "Урала" Максименко принял участие в 3-х матчах, не отметившись результативными действиями. Также на его счету 2 игры за вторую команду екатеринбуржцев в Профессиональной футбольной лиге.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: Максименко может перейти в "Уфу"
Полузащитник "Урала" Артем Максименко в ближайшее трансферное окно может пополнить состав "Уфы".
Фото: ФК "Урал"
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