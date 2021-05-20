СМИ: Максименко может перейти в "Уфу"

Полузащитник "Урала" Артем Максименко в ближайшее трансферное окно может пополнить состав "Уфы".
Фото: ФК "Урал"
По данным источника, в услугах 22-летнего игрока заинтересован главный тренер команды из Башкортостана Алексей Стукалов, знакомый с футболистом по совместной работе в "Велесе".

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "Урала" Максименко принял участие в 3-х матчах, не отметившись результативными действиями. Также на его счету 2 игры за вторую команду екатеринбуржцев в Профессиональной футбольной лиге.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Максименко УФА Урал
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