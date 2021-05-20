Источник: "Спартак" договорился с "Челси" разбить платежи за трансфер Мозеса на три года

Руководство московского "Спартака" в лице Евгения Мележикова и Дмитрия Попова договорилось с "Челси" о поэтапных выплатах за трансфер полузащитника Виктора Мозеса.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, изначально экс-гендиректор красно-белых Шамиль Газизов договорился, что за переход 30-летнего нигерийца заплатят 5 млн евро одним траншем в течение 10 дней после активации опции выкупа, которая наступила благодаря попаданию москвичей в тройку по итогам сезона Российской Премьер-Лиги.

Однако "Спартак" договорился разбить платежи на три года: этим летом выплатят 1,8 млн евро, следующим – еще 1,8 млн, а заключительные 1,4 млн будут переведены летом 2023 года.

В минувшем сезоне чемпионата России Мозес, выступавший за красно-белых на правах аренды, провел 19 матчей, в которых отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Источник: Eurostavka

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Теги: Спартак Мозес Челси АПЛ
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