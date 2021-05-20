Гендиректор Калакуцкий прокомментировал информацию о своем уходе из "Крыльев Советов"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий дал комментарий по информации о кадровых перестановках в руководстве клуба.

Фото: РИА Новости