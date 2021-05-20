Гендиректор Калакуцкий прокомментировал информацию о своем уходе из "Крыльев Советов"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий дал комментарий по информации о кадровых перестановках в руководстве клуба.
Фото: РИА Новости
- Действительно ли я покидаю "Крылья Советов"? Клуб структурирован таким образом, что у нас есть совет директоров, который принимает важные и глобальные решения. В ближайшее время будут обсуждать ряд вопросов, сейчас рано комментировать что-либо, наберитесь терпения, - передает слова Калакуцкого Matchtv.ru.

Ранее появилась информация, что руководство самарских "Крыльев Советов" в ближайшее время ожидают масштабные кадровые перестановки. В частности, сообщалось о том, что клуб покинут председатель совета директоров Сергей Аракелов, генеральный директор Евгений Калакуцкий и заместитель генерального директора по спортивной работе Дмитрий Галямин.

Источник: "Крылья Советов" покинут председатель совета директоров, гендиректор и его заместитель по спортивной работе

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Теги: Крылья Советов Калакуцкий
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