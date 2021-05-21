Как сообщает источник, одним из главных претендентов на футболиста сборной Грузии является "Эвертон". Сам Хвича хочет играть в европейских лигах.
Отмечается, что 20-летний хавбек не заинтересован в переход в состав петербургского "Зенита".
Ранее появлялась информация, что 20-летним атакующим полузащитником "Рубина" Хвичей Кварацхелией интересуются испанская "Севилья" и менхенгладбахская "Боруссия. Отец футболиста Бадри Кварацхелия, выступая в грузинских СМИ, заверил, что его сын покинет Россию этим летом.
Хвича Кварацхелия перешел в состав "Рубина" в июле 2019 года. В текущем сезоне грузинский футболист провел 23 матча в Российской Премьер-лиге, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Всего за казанский клуб он сыграл в 51 игре, на счету Кварацхелии 7 мячей и 13 голевых передач. В России Хвича выступал также за московский "Локомотив". В составе "железнодорожников" у него 10 матчей и один гол.
Источник: РБ Спорт
Агент Кварацхелии прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Севильи"
Отец Кварацхелии: я хочу заверить грузин, что мой сын не останется в России
СМИ: "Эвертон" интересуется Кварацхелией
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
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