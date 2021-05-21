В качестве причины ухода Салихова назвала несогласие с выбором нового главного тренера "Спартака". Им, скорее всего, станет Руй Витория.
По информации источника, Зарема была против приглашения Витории. По ее мнению, оптимальным вариантом для москвичей был наставник "Ромы" Паулу Фонсека. Отмечается, что спортивный директор "красно-белых" Дмитрий Попов отказался от кандидатуры Фонсеки, настаивая на Витории. На этой почве у Заремы Салиховой усугубился конфликт с Поповым, который начался зимой из-за Кике Сетьена, которого Дмитрий Попов желал видеть в "Спартаке".
Напомним, ранее стало известно, что Фонсека покинет "Рому" по завершении сезона, когда истечет срок действия его контракта с римским клубом. В следующем сезоне с "волками" будет работать Жозе Моуринью. 48-летний специалист работал с донецким "Шахтером", с которым выигрывал чемпионат и Кубок Украины. В Португалии Фонсека возглавлял "Порту" и "Брагу", на родине он брал Кубок и Суперкубок.
Руй Витория в декабре 2020 года ушел с поста главного тренера клуба "Аль-Наср" и с тех пор находится без работы. С 2015 по 2019 года Витория возглавлял "Бенфику", с которой два раза становился чемпионом Португалии и один раз приводил лиссабонский клуб к победе в Кубке Португалии.
Источник: Metaratings
Супруга Федуна Зарема Салихова выходит из состава совета директоров "Спартака"
Источник: Салихова выступала за назначение Фонсеки на пост главного тренера "Спартака"
21 мая жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова объявила о своем выходе из совета директоров "красно-белых".
Фото: Soccer.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!