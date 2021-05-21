"Не работайте в такой стрессовой профессии, если вы психически неустойчивы". Слуцкий пригласил арбитров на диспут

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий выступил с развернутым монологом-обращением в адрес российских арбитров. В нем главный тренер казанцев обратился с вопросом к рефери матча "Рубин" - "Ротор" Виталию Мешкову, который отказался после игры пожать ему руку, о причинах такого поступка, заявил, что слова об "обслуживающем персонале" не содержали ничего обидного для судей, поскольку и сам Слуцкий является обслуживающим персоналом для игроков, припомнил арбитрам, в том числе пожизненно отстраненному от судейства Михаилу Вилкову, многочисленные ошибки и пригласил на открытую дискуссию.
- Вас никто не боится. Не собираюсь с вами дружить или враждовать, а хочу конструктивного диалога, коммуникации и ответов на конкретные вопросы. А если вы не хотите проявлять минимальное уважение к человеку, то, пожалуйста, аргументируйте свою позицию. Не работайте в такой стрессовой профессии, если психически неустойчивы и не можете воспринимать конструктивную критику. Если у вас есть вопросы и вы чем-то недовольны, тоже хотите улучшить ситуацию с судейством, то я приглашаю вас на открытый диспут, - передает слова Слуцкого "Спорт-Экспресс"
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Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий выступил с обращением в адрес судей Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Рубин"
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