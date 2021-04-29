"Он отстранен от судейства без права восстановления. Мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимания многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи российской Премьер-Лиги", - приводит слова Хачатурянца Sport24.
Также глава судейского комитета РФС попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы.
Последним матчем для Вилкова стала встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и "Ростовом" (4:1). Рефери ошибочно показал вторую желтую карточку полузащитнику желто-синих Армину Гиговичу, а также неверно назначил 11-метровый удар в пользу "железнодорожников" после падения Гжегожа Крыховяка.
Исполком РФС исключил Вилкова из списка арбитров без права восстановления
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21.
Фото: РПЛ
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