Исполком РФС исключил Вилкова из списка арбитров без права восстановления

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21.

Фото: РПЛ