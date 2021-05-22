Хачатурянц отреагировал на отказ Мешкова пожать руку Слуцкому

Напомним, что 50-летний специалист призвал российских судей "не работать в такой стрессовой профессии, если они психически неустойчивы", посчитав их обиду на слова об "обслуживающем персонале" необоснованной. Также Слуцкий заявил, что рефери Виталий Мешков отказался пожать ему руку после матча заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги против волгоградского "Ротора" (1:1).
"И арбитры, и футболисты, и тренеры должны оставлять личные обиды вне футбольного поля. Особенно арбитры, потому что их главное качество — беспристрастность, поэтому я считаю неприемлемым не подавать руки главному тренеру команды. Кроме того, тренер представляет клуб, и болельщики могут принять это на свой счёт.
Понимаю, что игроки и тренерский штаб могут быть недовольными решениями судей, но им нужно быть сдержанными в высказываниях и не допускать оскорблений", - цитирует главу СК РФС "Спорт-экспресс".
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Рубин" под руководством Слуцкого финишировал на 4-м месте, набрав а 30 туров 53 очка. В сезоне-2021/22 казанский клуб выступит в новом турнире УЕФА - Лиге конференций.
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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого об арбитрах.
Фото: ФК "Рубин"
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