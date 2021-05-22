По вопросу ухода Атаманенко высказался Ярослав Кулемин, занимающий пост пресс-атташе "Спартака". Он отметил, что Атаманенко сам решил покинуть "Спартак".
"Атаманенко принял решение уйти по собственному желанию, причина - переход в другой амбициозный проект", - сказал Кулемин.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Атаманенко вскоре покинет "Спартак". Также ранее стало известно, что жена президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова решила выйти из состава совета директоров клуба.
Источник: Sport24
Источник: "Спартак" покинет коммерческий директор Атаманенко
Супруга Федуна Зарема Салихова выходит из состава совета директоров "Спартака"
В "Спартаке" подтвердили информацию об уходе коммерческого директора Атаманенко
В "Спартаке" сообщили, что коммерческий директор клуба Александр Атаманенко решил перейти в другой амбициозный проект.
Фото: РИА Новости
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